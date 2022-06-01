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Международная сеть отелей в Египте заявила о готовности принимать карты «Мир»

Крупная сеть отелей Rixos в Египте готова принимать рубли и российские карты «Мир»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Управляющий директор крупной международной сети отелей Rixos в Египте Эркан Йилдырым заявил о готовности отелей принимать карты «Мир». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, как только правительством и банками двух стран будет принято решение о подключении Египта к российской платежной системе, Rixos предоставит россиянам возможность расплачиваться в своей сети рублями и российскими картами.

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«Прием банковских карт "Мир" и возможность оплатить наличными рублями в отелях Египта не зависит от нас, это будет решением государства», — заявил Йилдырым и отметил, что в настоящее время вопрос прорабатывается обеими странами, никаких инструкций и дат пока нет.

Ранее, 31 мая, генеральный директор TEZ TOUR Египет Тамер Саид сообщил, что власти республики по просьбе туроператоров прорабатывают возможность использования в стране карт платежной системы «Мир». Представитель туротрасли отметил, что решить этот вопрос возможно уже к осени.

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Валентина Процкова
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