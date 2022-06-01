Одежда в стиле эмо вновь вернулась в моду

Metro: эмо-стиль в одежде вернулся в моду на фоне мировых потрясений

Эмо-стиль в одежде вернулся в моду на фоне мировых потрясений. Соответствующий материал приводит издание Metro.

О возрождении интереса к данному течению сообщила Агустина Панцони — менеджер онлайн-платформы Depop, пользователи которой могут покупать и продавать одежду, обувь и аксессуары. Эксперт заявила, что в 2022 году значительно вырос спрос на товары с пометкой «эмо», изделия в клетку и ботинки бренда Dr. Martens. Также, по ее словам, покупатели чаще стали искать одежду из кожи в указанном стиле.

При этом Панцони отметила, что возрождение эмо-нарядов назревало в течение последних нескольких лет. По мнению менеджера, на растущий спрос оказала влияние вновь набравшая популярность музыка в жанре поп-панк, представленная исполнителями MGK, Yungblud, Willow Smith и Olivia Rodrigo.

В свою очередь преподаватель направления «мода» в Лондонском колледже современных искусств Серена Ли также указала на связь музыкальной сцены с одеждой. Кроме того, она заявила, что на атрибуты молодежной субкультуры обратили внимание знаменитые бренды: «Модные дома Schiaparelli и Celine представили прогрессивные эмо-образы в рамках своих показов в 2022 году. (...) Будущее эмо-стиля выглядит многообещающим, и здесь есть чем вдохновиться». В то же время она пояснила, что новый эмо-стиль станет красочнее: он включит в себя окрашенные в цвета радуги ногти, джинсы скинни, яркие волосы, платья на лямках, а также аксессуары с заклепками и классические модели кедов Converse.

Однако Ли обосновала подобное явление не только цикличностью моды, но и трагическими событиями мирового масштаба. «Тренды всегда возвращаются, но на этот раз миру необходимо оправиться от последствий карантина, событий на Украине, роста цен. Перспективы для следующего поколения сопряжены с трудностями», — заключила она.

В марте появилась информация о том, что яркие наряды в клоунском стиле, получившие название «клоункор», стали новым трендом благодаря пользователям TikTok и известным дизайнерам. По мнению американского модельера Батшевы Хей, которая продемонстрировала огромные пышные платья, украшенные помпонами и оборками, в своей предосенней коллекции 2022 года, у появления «клоункора» были особые предпосылки. «Шутовской стиль коллекции проистекает из желания повеселиться, отойти от серьезности, которая исходит от всех нас, переживающих очень печальное и трудное время. Мир сейчас настолько страшен и мрачен, что строгой и сдержанной одежды вокруг кажется слишком много», — завила она.