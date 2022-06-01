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Разработан новый способ хранения электроэнергии в высотных зданиях

Energy: разработан способ хранения энергии в виде грузов на верхних этажах зданий

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Исследователи Международного института прикладного системного анализа в Австрии разработали новую концепцию накопления и сбережения электроэнергии, которая может превратить высотные здания в подобие аккумуляторов, хранящих потенциальную энергию в виде грузов на верхних этажах. Результаты научной работы опубликованы в журнале Energy.

В последние несколько лет выработка электроэнергии с помощью солнечных батарей, ветряных турбин и других технологий, основанных на возобновляемых источниках энергии, растет, и ожидается, что к 2026 году она вырастет более чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года. Это эквивалентно текущей глобальной мощности на ископаемом топливе и ядерной энергии вместе взятых. Однако переход к обществу с низкими или нулевыми выбросами углерода требует новых способов хранения энергии.

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Ученые предложили хранить энергию, используя подъемники и пустые помещения в высотных зданиях. Эта концепция, названная LEST (англ. Lift Energy Storage Technology), заключается в подъеме контейнеров с мокрым песком или других материалов с высокой плотностью, которые транспортируются в подъемник или из него дистанционно с помощью автономных прицепных устройств. В высотных зданиях роль подъемников могут выполнять обычные лифты в то время, когда они не используются для перевозки людей.

Предполагается, что «аккумулятор» заряжен, когда грузы находятся в верхней части здания, и разряжен при хранении грузов в нижней части. Для этого можно использовать пустые помещения или неиспользуемые коридоры. Важным условием жизнеспособности идеи является расчет несущей способности перекрытий зданий, чтобы определить максимальный груз, который может выдержать потолок без обрушения.

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Александр Еникеев
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