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Захарова заявила о подлости европейских политиков по отношению к Украине

Захарова заявила о подлости европолитиков в вопросе кандидатуры Украины в Евросоюзе

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Заявления европолитиков о невозможности Украины стать претендентом на статус кандидата в члены Евросоюза являются подлостью по отношению к Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Почему [это] подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. [ЕС] обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что "теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали", эта самая евроинтеграция», — заявила дипломат о переговорах о кандидатуре Украины.

Также она назвала циничной реакцию западной общественности на невыполнение обещаний европейских политиков и дипломатов, которые теперь заявляют о препятствиях к евроинтеграции.

Ранее Захарова обвинила членов Демпартии США в использовании украинских чиновников в своих собственных целях и заявила, что неоконсерваторы из этой партии давят на президента Джо Байдена, пытаясь склонить его к поставкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) Киеву.

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Дмитрий Сотак
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