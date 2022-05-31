Захарова обвинила Демпартию США в давлении на Байдена по теме поставок Киеву
Неоконсерваторы из Демократической партии США давят на президента Джо Байдена, пытаясь склонить его к поставкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) Киеву. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обвинила членов Демпартии в использовании украинских чиновников. «Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же — группа неоконов (неоконсерваторов — прим. «Ленты.ру») Демократической партии, — используя киевских клоунов», — написала она, прокомментировав высказывания бывшего американского посла в России Майкла Макфола, выразившего надежду на пересмотр решения Байдена.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности. Американский лидер заявил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.
Отказ США предоставить Украине ракеты стал поводом для критики. Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что отказ Вашингтона от планов предоставить Украине современные ракеты является проигрышной стратегией и это лишь продлит конфликт между Киевом и Москвой.