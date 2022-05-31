Захарова обвинила Демпартию США в давлении на Байдена по теме поставок Киеву

Захарова заявила, что неоконсерваторы давят на Байдена по теме поставок оружия Киеву

Неоконсерваторы из Демократической партии США давят на президента Джо Байдена, пытаясь склонить его к поставкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) Киеву. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обвинила членов Демпартии в использовании украинских чиновников. «Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же — группа неоконов (неоконсерваторов — прим. «Ленты.ру») Демократической партии, — используя киевских клоунов», — написала она, прокомментировав высказывания бывшего американского посла в России Майкла Макфола, выразившего надежду на пересмотр решения Байдена.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности. Американский лидер заявил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.

Отказ США предоставить Украине ракеты стал поводом для критики. Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что отказ Вашингтона от планов предоставить Украине современные ракеты является проигрышной стратегией и это лишь продлит конфликт между Киевом и Москвой.

