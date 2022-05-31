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Захарова обвинила Демпартию США в давлении на Байдена по теме поставок Киеву

Захарова заявила, что неоконсерваторы давят на Байдена по теме поставок оружия Киеву
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Неоконсерваторы из Демократической партии США давят на президента Джо Байдена, пытаясь склонить его к поставкам реактивных систем залпового огня (РСЗО) Киеву. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обвинила членов Демпартии в использовании украинских чиновников. «Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же — группа неоконов (неоконсерваторов — прим. «Ленты.ру») Демократической партии, — используя киевских клоунов», — написала она, прокомментировав высказывания бывшего американского посла в России Майкла Макфола, выразившего надежду на пересмотр решения Байдена.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон отказывает Киеву в поставке ракетных систем большой дальности. Американский лидер заявил, что не будет отправлять на Украину вооружение, которое способно достичь территории России.

Отказ США предоставить Украине ракеты стал поводом для критики. Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол заявил, что отказ Вашингтона от планов предоставить Украине современные ракеты является проигрышной стратегией и это лишь продлит конфликт между Киевом и Москвой.

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Виктория Кондратьева
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