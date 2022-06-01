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Россия не выплатила по евробондам 1,9 миллиона долларов

Комитет по дефолтным свопам признал событие неуплаты по евробондам РФ на $1,9 млн

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. Об этом пишет Bloomberg.

Это стало основанием для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые являются страховкой от дефолта. При этом еще в середине мая держатели евробондов «Россия-2022» уведомили об объявлении дефолта с требованием выплатить 1,9 миллиона долларов начисленных процентов в связи с задержкой погашения выпуска.

Дело в том, что срок погашения наступил 4 апреля, а выплата основной суммы долга и процентов была произведена только 2 мая. Согласно условиям выпуска, проценты начисляются до тех пор, пока основная сумма не будет погашена. Однако при погашении выпуска 1,9 миллиона долларов дополнительных процентов не были выплачены, указали в комитете.

В конце мая в Кремле объявили, что объективные причины для дефолта в России отсутствуют, у государства есть деньги. Ранее стало известно, что Россия будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, аналогичного схеме оплаты российского газа в рублях.

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Платон Щукин
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