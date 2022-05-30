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Кремль заявил об отсутствии объективных причин для дефолта в России

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии объективных причин для дефолта
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Объективные причины для дефолта в России отсутсвуют, у государства есть деньги, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Наша позиция хорошо известна: никаких объективных причин для дефолта быть не может. Деньги есть, и есть готовность их платить — будь то в рублях или по схеме, которая может быть более удобна для держателей бумаг», — сказал он.

Комментируя возможность применения новой системы оплаты газа для выплаты евробондов, пресс-секретарь президента Владимира Путина заметил, что эта система доказала свое удобство и для продавцов, и для покупателей. «Почему бы не использовать ее, только в обратной последовательности?» — добавил он.

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Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ведомстве нашли способ оплатить внешний долг России. По его словам, Москва будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях. Министр пояснил, что механизм работает аналогично, но «в обратном порядке».

27 мая Силуанов рассказал, что Россия к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях. Он отметил, что в последние годы Москва прописывала возможности выплат по иностранным займам в рублях.

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Алина Гончарова
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