Министр Силуанов заявил, что Россия заплатит по госдолгу по схеме расчетов за газ в рублях

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, каким образом Москва планирует проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций. Об этом он сообщил в интервью «Ведомостям».

По аналогичной схеме

Силуанов рассказал, что в Минфине нашли способ оплатить внешний долг России. По его словам, Москва будет действовать по схеме расчетов за газ в рублях. Министр заявил, что механизм работает аналогично, но «в обратном порядке». Это позволит заплатить по госдолгу без использования западной расчетной инфраструктуры.

Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению [покупателя газа] меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону Антон Силуанов министр финансов

Чтобы инвестор смог получить платеж по госдолгу в оригинальной валюте, ему необходимо открыть валютный и рублевый счета в российском банке. Кроме того, следует получить поручения на продажу валюты. Глава Минфина добавил, что платежи будут осуществлять через Национальный расчетный депозитарий (НРД). О возможности оплатить госдолг рублями и избежать дефолта Силуанов заявил еще 18 мая.

Сейчас дорабатываем этот механизм, обсудим его в правительстве. После выйдем с предложением к нашим инвесторам Антон Силуанов министр финансов

Подготовка к выплате

Ранее Силуанов рассказал, что специальный механизм для выплаты по внешнему долгу в рублях Россия готовит к июньскому платежу. Он сообщил, что в последние годы Москва изучала способы выплат по иностранным займам в рублях. Ранние заимствования не предполагают такой возможности, поэтому их дополнят «возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту».

Министр финансов также назвал Россию надежным заемщиком. Он подчеркнул, что Москва найдет способ рассчитаться по внешнему долгу, даже если страны Запада попытаются мешать этому. Силуанов призвал россиян не волноваться о последствиях технического дефолта, который стремятся объявить в стране США. Он заверил, что на граждан Россия эта ситуация не повлияет.

Отказ США

США прекратили срок действия генеральной лицензии №9С, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

453,5 миллиарда долларов составляет внешний долг России

Предполагается, что Вашингтон принял такое решение, чтобы изъять из российского бюджета те средства, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Об этом представители Минфина США сообщили агентству Bloomberg.

Действия России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после отказа США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга Россия намерена совершать выплаты в рублях. Он расценил это решение «осмысленным выбором США». Володин уверен, что для России сложилась «хорошая конъюнктура на рынке», поскольку рубль существенно укрепился.

Все заемщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться Алексей Кудрин глава Счетной палаты

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что Россия обладает всеми возможностями для осуществления выплат.

Платежи по купонам, назначенные на 27 мая, Минфин России внес заранее, в конце мая. Соответственно, обязательства страны «исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций». Следующие расчеты назначены на 23-24 июня. Если платежи провести не получится, то технический дефолт ждет Россию в конце июля — по истечению 30-дневного grace period.

«Нас просто вышвырнули»



