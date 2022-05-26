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Россиянам предложили не волноваться о последствиях дефолта

Глава Минфина Силуанов заявил об отсутствии последствий для россиян из-за дефолта

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Намерение США объявить России технический дефолт, даже если оно будет реализовано, никак не скажется на жизни простых россиян, поэтому волноваться им не стоит. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

По его словам, Запад продолжает мешать расчетам с кредиторами, но Россия предложит инструмент, чтобы все держатели госдолга получили выплаты. Валюты и ресурсов, заверил Силуанов, у страны достаточно.

Таким образом министр отреагировал на отказ США продлить лицензию OFAC, разрешавшую обслуживать долговые обязательства России в долларах. В чем суть готовящегося варианта действий, Силуанов не уточнил.

Единственным способом, который был озвучен ранее, остается выплата в рублях. В частности, об этом говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, посоветовавший «США и их сателлитам» привыкать к рублю. Сам Силуанов также говорил о платежах в рублях, объясняя, что такое решение исключает возможность дефолта.

Между тем в апреле Минфин уже пробовал провести платежи в рублях, но кредиторы отказались принять их. В итоге ведомство в последний момент все же расплатилось в долларах, поскольку на тот момент проводить такую операцию разрешала американская лицензия.

Технический дефолт (ситуация, когда Россия не выплачивает проценты по облигациям и основное тело долга) грозит так называемым кросс-дефолтом, в рамках которого потребовать вернуть долги могут все кредиторы, в том числе корпоративного сектора. В случае отсутствия средств западные страны вправе начать процедуру конфискации активов, причем произвольного характера — от резервов Центробанка до, например, груза российской нефти на танкере.

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Платон Щукин
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