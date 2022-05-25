США не продлили действие лицензии по выплате Россией госдолга

Минфин США с 25 мая прекратит действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг

Соединенные Штаты решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего госдолга. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства не будет возобновлять положения генеральной лицензии №9С. Она исключала из антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга страны. Документ утратит силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

Возможная цель

О том, что в администрации президента Джо Байдена склоняются к решению не продлевать лицензию, ранее стало известно Bloomberg. По мнению представителей Минфина США, таким образом Вашингтон сможет изъять из российского бюджета те средства, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную спецоперацию на Украине.

Экономист и финансовый аналитик Николай Подлевских в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение, что блокировка выплат по российскому госдолгу может стать аргументом для признания России банкротом и ужесточения санкций, в том числе, по поставкам нефти и нефтепродуктов из страны. В то же время он отметил, что хотя банкротство России при таком сценарии будет формальным, сам факт присвоения такого статуса, по мнению аналитиков, окажется крайне неприятным как для самой страны, так и для ее экономических партнеров.

В России решение сочли «не самым плохим для страны»

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, комментируя данный сценарий в Telegram, заявил, что решение запретить России расплачиваться по своим долговым обязательствам в долларах является «не самым плохим решением» для страны. По его словам, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Кроме того, политик предложил исполнять эти обязательства в рублях или вовсе не платить по долгам.

Кроме того, еще до объявления решения Минфина США, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить целесообразность дальнейших выплат по госдолгу России на фоне заморозки российских активов. С инициативой выступил депутат от КПРФ Николай Коломейцев. По его мнению, «надо просто перестать платить» по госдолгу, пока замороженные активы не будут вновь доступны.

В России дефолта не ожидают

Ранее глава российского министерства финансов Антон Силуанов заявил, что страна не собирается объявлять дефолт, а если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, то их придется проводить в рублях. Об отсутствии угрозы дефолта в России также говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит Эльвира Набиуллина Глава ЦБ России

Между тем, 27 мая России предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Если платеж не будет проведен, вступит в силу 30-дневный льготный период, в который Россия сможет попытаться исполнить обязательства.