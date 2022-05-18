Названа цель возможного запрета на выплаты по российскому госдолгу

Аналитик Подлевских счел блокировку выплат по госдолгу поводом для запрета нефти из РФ

Блокировка выплат по российскому госдолгу может стать аргументом для признания России банкротом и ужесточения санкций, в том числе, по поставкам нефти и нефтепродуктов из страны, считает экономист и финансовый аналитик Николай Подлевских. Он добавил, что банкротство России при таком сценарии будет формальным. Цель таких действий он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Администрация американского президента Джо Байдена склоняется к тому, чтобы заблокировать возможность России проводить выплаты по облигациям по окончании срока генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части государственного долга, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Формальное банкротство

«Ставки в противостоянии России и США все время повышаются, — заметил Подлевских. — Возможно, Штаты идут на такой шаг, чтобы добиться какого-то видимого результата, который условно можно будет назвать победой. Этот результат — объявление России банкротом ввиду того, что страна не выполняет свои финансовые обязательства. Это может стать лишним аргументом в санкционной войне».

Несмотря на то, что банкротство России будет формальным, сам факт присвоения такого статуса, по мнению аналитиков, окажется крайне неприятным как для самой страны, так и для ее экономических партнеров.

«Страны Восточной Европы, например, сильно завязаны на поставках газа из России, некоторые практически на сто процентов. Их аргумент в пользу сохранения этих отношений — выполнение Россией своих обязательств. Но теперь им на стол может лечь бумага о том, что обязательства на самом деле не выполняются. Сейчас остро стоит вопрос поставки энергоносителей из нашей страны, в частности, нефти и нефтепродуктов. Необходимо найти аргумент, способный заставить другие государства отказаться от покупки этих товаров у России, а объявление банкротства как раз может им стать», — заключил Подлевских.

27 мая, уже после истечения срока действия лицензии, России предстоит погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». Сейчас российский Минфин может провести платежи по еврооблигациям, используя замороженные золотовалютные резервы, валюту из незамороженных резервов, а также рублями. Однако если США не захотят продлевать генеральную лицензию, Россия не сможет выполнить эти обязательства.