Глава Центробанка Набиуллина заявила, что дефолт России не грозит

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина исключила дефолт в России. По ее словам, в стране имеются все необходимые финансовые ресурсы, передает ТАСС.

«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — заверила она. По данным российского Минфина, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял 59,5 миллиарда долларов, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — 38,97 миллиарда. Всего у страны есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.

Ранее в апреле глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что западные санкции приведут к дефолту в России. По ее прогнозам, ВВП России снизится на 11 процентов, поскольку страну покинули сотни крупных компаний. Фон дер Ляйен считает дефолт в Росси вопросом времени.

Со своей стороны заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что дефолт России может обернуться моральным и материальным дефолтом Европы. Он убежден, что дефолт по обязательствам России оказался «глубинной стратегией Евросоюза» и «сокровенным замыслом» Брюсселя и США.

Сама Набиуллина предупреждала, что уже во втором или третьем квартале текущего года экономика войдет в период активной структурной трансформации. «Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке. Сейчас они все больше начнут сказываться и на реальных секторах экономики», — заметила глава ЦБ. Также Набиуллина отметила, что какое-то время российская экономика сможет существовать благодаря запасам, но они конечны.

