Медведев отреагировал на идею США запретить оплату долгов России в долларах

Медведев назвал неплохим решением для России запрет США оплаты по долгам в долларах

Идея запретить России расплачиваться по своим долговым обязательствам в долларах является «не самым плохим решением» для страны. Так на нее отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия может погашать свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей проблем искусственным путем, добавил Медведев. «Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора», — подчеркнул политик.

Он отметил, что денежные средства России в таком случае не получат и американские держатели долговых бумаг по вине своей же страны. Кроме того, можно исполнить эти обязательства в рублях, это тоже будет надлежащее их исполнение в подобных условиях, уточнил зампред Совбеза.

«А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last», — заключил Медведев.

Ранее экономист и финансовый аналитик Николай Подлевских заявил, что блокировка выплат по российскому госдолгу может стать аргументом для признания России банкротом и ужесточения санкций, в том числе, по поставкам нефти и нефтепродуктов из страны.