Володин сообщил о намерении России платить по внешнему долгу в рублях

Спикер Госдумы Володин заявил о выплате по внешнему долгу России в рублях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после решения США не продлевать лицензию на обслуживание внешнего долга России, страна намерена делать выплаты по нему в рублях. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке. Тем более опыт взаиморасчетов в рублях у нас есть. Контракты по газу это показали. А США и сателлиты, поддерживающие их решения, пусть привыкают к рублю», — написал Володин.

Американский Минфин заявил, что США решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты по госдолгу. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск). О том, что в администрации президента Джо Байдена планируют перестать обслуживать внешний долг России, стало известно 17 мая. Некоторые представители Минфина США анонимно заявили, что таким образом Вашингтон пытается изъять из российского бюджета те средства, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную спецоперацию на Украине.

Председатель Госдумы 24 мая также заявил, что комитеты по финансовому рынку и по бюджету и налогам должны будут изучить вопрос о возможности полного прекращения выплат по внешнему долгу на фоне заморозки российских активов. С таким предложением выступил депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

Ранее о возможности обслуживания внешнего долга страны в рублях заявлял министр финансов Антон Силуанов. Он предупредил, что страна не собирается объявлять дефолт, но если западные структуры закроются для платежей в иностранной валюте, то их придется проводить в рублях.