Минфин расплатился по еврооблигациям

Минфин России выплатил купон по еврооблигациям в долларах и евро

Минфин России в полном объеме выплатил купон по еврооблигациям с погашением в 2026 (71,25 миллиона долларов) и 2036 годах (26,5 миллиона евро), сообщается на его сайте.

Таким образом, Минфин смог расплатиться, обязательства «исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций». Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 29 апреля отвергла возможность дефолта в стране. По ее словам, у Минфина достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.

Однако 17 мая США пригрозили России дефолтом. Администрация американского президента Джо Байдена склоняется к тому, чтобы заблокировать возможность России проводить выплаты по облигациям по окончании срока генеральной лицензии, которая исключает из-под санкций выплаты по обслуживанию части государственного долга.

Некоторые представители американского Минфина убеждены, что российские платежи блокировать не стоит. По их мнению, таким образом США смогут изъять из российского бюджета те средства, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военную спецоперацию на Украине.