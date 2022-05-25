Действия США по госдолгу России отказались считать дефолтом

Глава Счетной палаты Кудрин не счел действия Минфина США по госдолгу РФ дефолтом

Отказ Минфина США продлевать лицензию на обслуживание госдолга РФ формально не является дефолтом. Об этом сказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит газета «Известия».

Также он подчеркнул, что у России есть все ресурсы для оплаты госдолга. «Все заемщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», — указал Кудрин.

Решение Минфина США о прекращении действия лицензии, которая позволяла России проводить выплаты в долларах, вступило в силу утром 25 мая. Платежи по купонам, назначенные на 27 мая, российский Минфин внес заранее, в конце мая. Следующие платежи назначены на 23-24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт Россию может ждать в конце июля — после истечения 30-дневного grace period.

О том, что Россия после решения Вашингтона намерена проводить платежи в рублях сначала сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, а затем подтвердил российский Минфин.