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Россия продолжит платить по госдолгу в рублях

Минфин сообщил, что Россия будет платить по госдолгу в рублях

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россия будет продолжать платить по госдолгу, проводя выплаты в рублях, следует из сообщения Министерства финансов. Решение принято после отказа США продлить лицензию, позволяющую осуществлять платежи по госдолгу в валюте.

«Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД) в качестве платежного агента», — пояснили в ведомстве.

Позиция же Вашингтона, полагают в российском Минфине, «ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов, вложившихся в российские долговые инструменты», а также «подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре».

Решение минфина США о прекращении действия лицензии, которая позволяла России проводить выплаты в долларах, вступило в силу утром 25 мая. О том, что Россия после решения Вашингтона намерена проводить платежи в рублях, уже заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Платон Щукин
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