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В России найдут инструмент для выплаты внешнего долга

Глава Минфина Силуанов заявил, что РФ найдет способ рассчитаться с держателями евробондов
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия найдет инструмент для выполнения обязательств перед всеми держателями евробондов, сообщает РИА Новости.

«Мы предложим инструмент для того, чтобы все держатели нашего долга могли получить проценты», — подчеркнул он.

Глава Минфина назвал Россию надежным заемщиком. Он отметил, что страна найдет способ рассчитаться по внешним долгам, даже если страны Запада будут мешать этому.

Ранее Силуанов предложил россиянам не волноваться о последствиях дефолта. Даже если намерение США объявить России технический дефолт осуществится, то оно не повлияет на жизнь россиян, заверил министр.

25 мая США прекратили действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах. Документ утратил силу 25 мая в 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 по московскому времени).

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Марина Совина
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