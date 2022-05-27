Силуанов рассказал о подготовке России к рублевым выплатам по внешнему долгу

Силуанов рассказал о механизме июньской выплаты Россией по внешнему долгу в рублях

Россия к июньской выплате по внешнему долгу готовит механизм, позволяющий выплаты в рублях. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

Он пояснил, что в последние годы Москва прописывала возможности выплат по иностранным займам в рублях. Однако ранние заимствования такой нормы не предусматривают. «Поэтому мы будем дополнять, по сути дела, эти условия возможностью оплаты в рублях с последующей конвертацией в иностранную валюту. Такие предложения мы сейчас готовим в правительстве. И я думаю, что до следующей выплаты — а она произойдет в конце июня текущего года — такой механизм будет подготовлен», — сказал он.

Речь идет об условии «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически открывает возможность платить в рублях без оснований объявить российский дефолт. Согласно нему, если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара, то денежное обязательство будет считаться выполненным при условии, что инвестор может обменять полученное количество другой валюты на доллары.

Ранее Соединенные Штаты решили не продлевать генеральную лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания своего государственного долга. Управление по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства не будет возобновлять положения генеральной лицензии №9С.