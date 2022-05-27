В России нашли способ избежать дефолта

РБК: условие выпусков гособлигаций России даст возможность платить в рублях без дефолта

После решения властей США не продлевать истекшую лицензию, позволявшую Минфину России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами, западные участники рынка вновь начали отсчет до возможного дефолта России по внешнему госдолгу. Однако, по данным РБК, РФ нашла способ избежать дефолта.

Так, в документах всех российских выпусков обнаруживается условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity), которое теоретически открывает возможность платить в рублях без оснований объявить российский дефолт.

Оно не связано с условием «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency), которое есть в бумагах с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, например, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.

Таким образом, согласно пункту Currency Indemnity, если Россия платит держателю в валюте, отличной от доллара, то денежное обязательство будет считаться выполненным, при условии, что инвестор может обменять полученное количество другой валюты на доллары.

Если же при конвертации сумма в долларах будет меньше причитающейся, Россия обязана возместить эту недостачу держателю, а также компенсировать ему все транзакционные издержки.

Ранее Соединенные Штаты решили прекратить срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего государственного долга. Управление по контролю за иностранными активами американского финансового ведомства не будет возобновлять положения генеральной лицензии №9С.