В Бурятия впервые пройдет фестиваль «Золотая маска»

Минкультуры Бурятии: в Улан-Удэ с 23 августа по 10 сентября пройдет театральный фестиваль

В Улан-Удэ с 23 августа по 10 сентября пройдет театральный фестиваль «Золотая маска». Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Минкультуры республики Бурятия рассказали, что мероприятие будут устраивать в регионе впервые. «В рамках масштабной региональной программы в Улан-Удэ приедут пять именитых театров, привезут восемь спектаклей, состоятся 16 показов на сценах республиканских театров: от драмы и театра кукол до балета и мюзикла», — отметили в ведомстве.

Так, Театр наций покажет жителям и гостям города постановку «Стиляги», комедию «Шведская спичка» по рассказам Чехова и спектакль «Ходжа Насреддин». Театр кукол Республики Карелия представит спектакль «О рыбаке и рыбке».

Также в екатеринбургском театре «Урал Опера Балет» зрители смогут посетить балет «Ромео и Джульетта», в Московском театре имени Маяковского — спектакли «Школа жен» Мольера и «Старший сын» по пьесе Вампилова, а в театре «Мастерская Фоменко» — комедию Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Ранее сообщалось, что в Красноярске с 1 по 5 июня пройдет II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. В рамках внеконкурсной программы свои спектакли представят Московский областной государственный театр кукол и Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» КУКФО.