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Перечислены придающие женщине неряшливый вид предметы гардероба

The Sun: стилистка Ши Уайтли назвала слишком длинные рубашки и футболки неряшливыми

Кадр: Shea Whitney / YouTube

Стилистка Ши Уайтли перечислила предметы гардероба, которые придают женщине неряшливый вид. Ее рекомендации опубликовал The Sun.

Так, неправильно подобранные рубашки, футболки и джемперы эксперт назвала вещами, способными испортить образ и сделать его неаккуратным. Чтобы этого избежать, стоит обращать внимание на длину упомянутых изделий: если она ниже линии бедер, ее можно укоротить с помощью пояса. Данное правило касается и рукавов: в случае если они слишком длинные, следует закрепить манжеты обыкновенными резинками для волос.

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Уайтли также посоветовала не закатывать рукава рубашек, так как это может сделать неопрятной даже дорогую и качественную вещь. Кроме того, важно правильно заправлять низ изделия в брюки. Для этого необходимо проследить, чтобы планка на блузке и молния или пуговицы низа образовывали одну линию.

Главным правилом опрятного и стильного внешнего вида блогерша считает должный уход за одеждой. Уайтли напоминает, что нужно регулярно стирать вещи, особенно летом, и отпаривать их.

Ранее в мае американская блогерша перечислила детали, которые способны испортить любой образ. Девушка порекомендовала отказаться от слишком облегающих нарядов, так как подобная одежда подчеркивает все несовершенства фигуры. Кроме того, удешевляет внешний вид женщины и неправильно подобранное нижнее белье, которое виднеется из-под одежды.

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Полина Гераскина
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