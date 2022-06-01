Блогерша перечислила портящие образ детали

Американская блогерша americanthreads заявила, что слишком облегающая одежда портит образ

Американская блогерша перечислила детали, которые способны испортить любой образ. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом americanthreads регулярно делится видео, в которых дает советы по поводу стиля. В последнем из них она рассказала о главных ошибках при составлении наряда. В первую очередь она порекомендовала отказаться от слишком облегающих предметов гардероба, поскольку подобная одежда демонстрирует все недостатки фигуры и визуально увеличивает вес.

Кроме того, по словам эксперта, удешевляют внешний вид бретели бюстгальтера, которые виднеются из-под вещей. «Существует много способов, которые помогают спрятать лямки! Не пренебрегайте ими», — заявила она. Вдобавок блогерша призвала зрителей чистить одежду от шерсти и волос перед каждым выходом из дома.

В список рекомендаций также попали аксессуары, без которых, по мнению юзерши, образ получается слишком заурядным. «Используйте сумки, очки и другие украшения. Поверьте — это работает», — уточнила американка. В заключение она посоветовала всегда гладить вещи, поскольку мятые предметы гардероба, как правило, выглядят неопрятно.

Ранее канадская блогерша Анастасия (фамилия не указывается) раскрыла способы выглядеть стройнее с помощью одежды. Например, специалистка посоветовала носить монохромные образы, чтобы визуально стать выше. Кроме того, по словам юзерши, для достижения данного эффекта можно использовать остроносую обувь, в частности босоножки, балетки и лодочки на каблуке.