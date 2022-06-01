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Экономист оценил «бездонный» источник газа для Европы

Экономист Колобанов усомнился в возможности серьезного наращивания поставок газа из Африки

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК ЦСР» Сергей Колобанов в беседе с агентством «Прайм» оценил возможности серьезного наращивания поставок газа в Европу с Африканского континента.

По его словам, Евросоюз в условиях проведения антироссийской санкционной политики нацелен на поиск новых источников сырья. Африка считается «поистине бездонным источником» полезных ископаемых, но в реальности ее ресурсный потенциал не так велик, считает эксперт.

Колобанов напомнил, что основные запасы газа в Африке сосредоточены в 4 странах на севере и западе — 18 процентов в Алжире, 17 процентов в Египте, 11 процентов — в Ливии и 43 в Нигерии. Собеседник агентства отметил, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), ресурсным потенциалом обладает Мозамбик. Однако основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет освоение месторождений.

Экономист также подчеркнул, что перспективы увеличения добычи газа в африканских странах есть, однако континент также активно развивается и увеличивает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти не столь значительно.

Ранее обозреватель New York Times Клиффорд Краусс объяснил, почему страны Европы столкнулись с трудностями при поиске замены для российского природного газа. Так, поставки газа из Ливии затруднены нестабильностью в этой стране. Алжир мог бы поставлять газ в Испанию и Португалию, однако этому мешает ухудшение отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод. Египет предпочитает продавать газ Китаю, а поставки газа с месторождений в Турции или на Кипре вряд ли начнутся ранее, чем через несколько лет.

Марина Совина
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