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Путин поддержал идею о присвоении звания Героя России российскому военному

Президент Путин поддержал идею о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин поддержал идею о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, отличившемуся в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с президентом во видеосвязи глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что во время внезапного нападения на российскую колонну военный развернул свой БТР и подбил технику противника. Таким образом он спас 150 товарищей, а сам получил тяжелое ранение.

Министерство обороны представило Цыдыпова к званию Героя России. Президент поддержал эту инициативу.

Ранее Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу наградить российских военных за их действия в Мариуполе. При этом он назвал их героями и предложил увековечить их память.

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Марина Совина
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