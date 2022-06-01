Путин поддержал идею о присвоении звания Героя России российскому военному

Президент Путин поддержал идею о присвоении звания Героя России лейтенанту Цыдыпову

Президент России Владимир Путин поддержал идею о присвоении звания Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову, отличившемуся в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с президентом во видеосвязи глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что во время внезапного нападения на российскую колонну военный развернул свой БТР и подбил технику противника. Таким образом он спас 150 товарищей, а сам получил тяжелое ранение.

Министерство обороны представило Цыдыпова к званию Героя России. Президент поддержал эту инициативу.

Ранее Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу наградить российских военных за их действия в Мариуполе. При этом он назвал их героями и предложил увековечить их память.