Marriot и Hilton задумались об уходе из России

Известия: гостиничные бренды Marriot и Hilton задумали уйти из РФ из-за падения трафика

Крупные гостиничные бренды Marriott (которому приналежат Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другие) и Hilton рассматривают возможность полностью уйти из России. Одной из причин такого решения является геополитическая обстановка. С другой стороны, отмечает газета «Известия», в этих гостиницах наблюдается резкое падение трафика.

Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отмечает, что поток иностранных туристов, которые обычно бронируют «номера стоимостью 60-100 тысяч рублей за сутки», резко упал в марте.

Отмечается, что владельцы недвижимости, в которой расположены отели этих брендов, рассматривают вариант работы с брендами без согласия правообладателя. При этом инвесторы, как отмечает Бухаров, могут подать в суд, однако тогда им придется пояснить свою позицию, ведь они сами приняли решение об уходе, подчеркивает эксперт.

«В сложившихся условиях компании могут использовать альтернативный путь: к примеру, сократить стоимость номера, при этом пожертвовав уровнем сервиса. При таком подходе отели могут рассчитывать на приток гостей. Ситуация достаточно сложная, с учетом того, что у всего бизнеса сузился горизонт планирования», — пояснил Бухаров.

Ранее сообщалось, что россияне начали экономить на отелях — в первой половине мая туристы потратили на оплату гостиничных услуг на 21 процент меньше, чем в прошлом году. Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в количественном выражении падение продаж составило 12 процентов. Речь идет не только о сокращении трат на размещение во время отдыха, но и на дополнительные услуги в отелях — питание, спа-процедуры, а также прокат инвентаря.