Российские туристы начали экономить на отелях

«Чек Индекс»: россияне сократили траты на отдых в отелях на 21 процент

Россияне начали экономить на отелях — в первой половине мая туристы потратили на оплату гостиничных услуг на 21 процент меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс», в количественном выражении падение продаж составило 12 процентов. Речь идет не только о сокращении трат на размещение во время отдыха, но и на дополнительные услуги в отелях — питание, спа-процедуры, а также прокат инвентаря.

При этом отмечается, что на восемь процентов по сравнению с прошлым годом уменьшились и средние траты на одну «гостиничную» покупку, составив 3,9 тысячи рублей. «Больше всего гостиничных услуг на праздники приобрели в Санкт-Петербурге и Московском регионе, а Сочи оказался лишь на третьем месте. В Питере средний чек составил 10,3 тысячи рублей — на 13 процентов ниже, чем в 2021 году, а в столице — шесть тысяч рублей (минус 10 процентов)», — уточнили в «Чек Индексе».

Траты отечественных отдыхающих упали на 13-14 процентов даже несмотря на повышение гостиницами цен на майские праздники. Несоответствие между увеличением стоимости проживания и уменьшением трат путешественников объясняется тем, что туристы начали выбирать более бюджетные варианты размещения, а также отказываться от дополнительных услуг.

Ранее в апреле вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин дал советы, как сэкономить деньги в путешествии. По его словам, сэкономить можно, если заранее бронировать места размещения и покупать билеты на самолеты или поезда.