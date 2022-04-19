Россиянам дали совет для экономии при подготовке к путешествиям

Вице-президент РСТ Барзыкин посоветовал выбирать в путешествиях съемное жилье

Основной поток российских туристов направлен на юг страны. Чаще всего граждане выбирают Сочи в качестве места для пляжного отдыха. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Также он дал советы, как сэкономить деньги в путешествии.

Места притяжения

«И тогда, в пандемию, когда были отменены вылеты, и сейчас основная масса летят на черноморское побережье, на юг России. С той лишь особенностью, что в настоящее время до мая по 11 аэропортам приостановлены вылеты. Доступны Сочи и Минводы. Соответственно, больше всего люди выбирают Сочи, что подтверждают данные по бронированиям и продажам туров. По всем показателям впереди», — сообщил Барзыкин.

Также актуальны для путешественников сформировавшиеся туристические центры России, добавил эксперт. Например, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Сергиев Посад, Суздаль.

На сегодняшний день наблюдается рост спроса на качественные туристические услуги, отметил Барзыкин. Это касается хороших условий проживания, удобных перелетов и качественного отдыха. То есть, люди предпочитают отдели не ниже четырех звезд, прямые рейсы до места отдыха и разнообразную программу развлечений.

Есть еще субсидированные маршруты, начиная от Калининграда и заканчивая Северным Кавказом, Сахалином и Камчаткой. Тоже довольно популярные направления. С июня можно на них бронироваться и почти половину стоимости тура сэкономить Юрий Барзыкин Вице-президент Российского союза туриндустрии

Экономия на путешествии

Сэкономить можно, если заранее бронировать места размещения и покупать билеты на самолеты или поезда, отметил Барзыкин. На майские праздники купить что-то со скидкой уже не получится, предупредил он.

«Главный совет, который бы я дал, чтобы сэкономить средства в путешествии, это не читайте газет. Нужно по факту заходить в онлайн-сервисы, смотреть основные предложения операторов и выбирать. А не ориентироваться на инфо-шум», — посоветовал эксперт.

Он добавил, что лучше всего сориентироваться помогут туроператоры. «Они вам подберут и лучший тур, и организуют перелет. Никакой головной боли. Цена на все это будет процентов на 20 ниже, чем если вы сами будете бронироваться. Потому что у них есть блок мест, а если заранее покупать, то еще и скидку вам сделают», — поделился вице-президент РСТ.

Самостоятельные путешествия предполагают полную ответственность за самого себя, напомнил Барзыкин. «Прежде всего нужно понимать насколько вы продвинуты и профессиональны в этом деле», — дал совет эксперт.

Перепроверяйте средства размещения, которые вы бронируете, потому что и клоны есть, и обман бывает. Здесь аккуратнее надо подходить к этому вопросу Юрий Барзыкин Вице-президент Российского союза туриндустрии

Если выбор пал на самостоятельное путешествие, в качестве средства размещения Барзыкин порекомендовал присмотреться к съемному жилью. «Размещение у частников не только дешевле, но и интереснее. Это просто небо и земля по сравнению с отелями. Конечно, сразу получаешь дополнительные услуги в виде национального колорита и гостеприимства, но при всем том не лишним будет проверить перепроверить на порталах отзывы, потому что бывает по-разному. Могут ожидания не сбыться», — предостерег специалист.

Выбирая съемное жилье нужно помнить, что при этом риски выше. «Так всегда бывает, когда мы гонимся за дешевизной, но часто тут можно приобрести куда больше, чем в том же отеле», — резюмировал он.

Ранее авиакомпания «Россия» открыла продажи на регулярные рейсы из Москвы в Анадырь, первые полеты в один из самых труднодоступных регионы страны назначены на 19 мая. Стоимость билетов в экономкласс в одну сторону начинается от 40 тысяч рублей, бизнес-классом можно улететь за 116 тысяч рублей. Помимо «России», на Чукотку летает авиакомпания UTair — купить билеты в обе стороны можно за 54 тысячи рублей.

В апреле стало известно, что в 2022 году на Камчатке построят два новых модульных отеля, в которых смогут разместиться 70 туристов. Их возведут в рамках федеральной антикризисной программы. Одна гостиница появится в поселке Термальном на базе «Снежной долины», вторая — в районе Пущинских источников в Мильковском районе.