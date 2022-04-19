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Раскрыта стоимость туров в один из самых труднодоступных регионов России

Авиакомпания «Россия» открыла продажи на регулярные рейсы из Москвы в Анадырь с 19 мая

Фото: Andrey Ivanov / Globallookpress.com

Авиакомпания «Россия» открыла продажи на регулярные рейсы из Москвы в Анадырь, первые полеты в один из самых труднодоступных регионы страны назначены на 19 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стоимость билетов в экономкласс в одну сторону начинается от 40 тысяч рублей, бизнес-классом можно улететь за 116 тысяч рублей. Помимо «России», на Чукотку летает авиакомпания UTair — купить билеты в обе стороны можно за 54 тысячи рублей.

По данным АТОР, стоимость туров на два-четыре дня составляет 120 тысяч рублей с человека без учета авиабилетов. Цены на более продолжительные программы и вовсе могут достигать полумиллиона рублей.

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По словам вице-президента АТОР, директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, Чукотка — нишевое направление для внутреннего туризма. «Думаю, количество даже потенциальных туристов, которые могли бы выбрать тур на Чукотку, в России исчисляется тысячами. В том числе из-за того, что на Чукотке высокие цены», — пояснил он.

Путешествие на Чукотку обычно предполагает активный отдых: трекинг по тундре, сплавы по рекам, рыболовные и охотничьи туры. В летнее время туристам предлагают заезды на остров Врангеля и мыс Дежнева, самую восточную точку России.

Ранее стало известно, что в 2022 году на Камчатке построят два новых модульных отеля, в которых смогут разместиться 70 туристов. Их возведут в рамках федеральной антикризисной программы. Одна гостиница появится в поселке Термальном на базе «Снежной долины», вторая — в районе Пущинских источников в Мильковском районе.

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Мария Гейн
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