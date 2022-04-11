В одном из самых популярных регионов России появится больше мест для туристов

На Камчатке построят два новых модульных отеля, в которых смогут разместиться 70 туристов

В 2022 году на Камчатке построят два новых модульных отеля, в которых смогут разместиться 70 туристов. Их возведут в рамках федеральной антикризисной программы. О создании новых объектов в одном из самых популярных туристических регионов России сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказал губернатор края Владимир Солодов, одна гостиница появится в поселке Термальном на базе «Снежной долины», вторая — в районе Пущинских источников в Мильковском районе.

На возведение туристических объектов из бюджета уже выделили более 100 миллионов рублей. При этом, по данным издания «Аргументы и факты», в строительство планируется привлечь больше средств из частных инвестиций.

Камчатка — одно из самых популярных отечественных направлений для путешествий. В 2021 году край посетили почти 250 тысяч туристов, отмечает «Интерфакс». Это на 10 тысяч человек больше, чем в доковидном 2019 году.

Ранее в апреле журнал «Вокруг света» провел опрос общественного мнения, в результате которого выяснилось, что 11 процентов соотечественников мечтают отправиться на Камчатку, чтобы увидеть вулканы.