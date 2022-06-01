Врач рассказала россиянам о неожиданном вреде мороженого

Диетолог Чехонина: мороженое может вызвать головную боль

Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала россиянам, какие неожиданные негативные для организма последствия вызывает мороженое. В интервью для «Москва 24» она объяснила, как холодный десерт может спровоцировать головную боль и на какое мороженое стоит обратить внимание тем, кто следит за фигурой.

Врач отмечает, что вред мороженого, особенно для тех, кто склонен к мигреням — в способности вызвать резкую боль в голове. «В процессе употребления мороженого в ротовой полости снижается температура. Из-за этого в головной мозг посылаются сигналы о том, что нужно это явление прекратить», — объяснила Чехонина. По ее словам, реакция сосудов на холод может создать спазм и, как следствие, «холодовую» головную боль: «Организм старается перенаправить кровоток в ту зону, где снизилась температура. В то же время сосуды могут спазмироваться из-за того, что они так реагируют на холод. В результате возникает дисбаланс, который может стать причиной головной боли».

Чтобы избежать этого, врач советует есть мороженое медленно. Кроме того, она перечислила самые полезные виды мороженого, среди которых выделила сорбет и протеиновое мороженое. Первый вид, по словам диетолога, полезен, потому что в нем много ягод и мало калорий. «Смородина — это ягода, богатая полезными веществами. Если в мороженом используется ее пюре, то мы получим и полезные свойства смородины, и пищевую клетчатку, пищевые волокна», — говорит Чехонина.

Протеиновое мороженое, по ее словам, может стать отличным вариантом для тех, кто занимается фитнесом. «Это может быть не только перекус после тренировки, но и прием пищи за час до тренировки. Поскольку он обеспечит организм не только белком, но и углеводами — источником энергии, которая понадобится на тренировке», — заключила диетолог.

До этого диетолог назвала продукты для снижения сильного аппетита. Среди пищи, которая избавит от голода, она выделила овощи и кедровые орехи.