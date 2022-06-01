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Минфин США признал просчет в оценке влияния инфляции на экономику

Министр финансов Йеллен признала, что неверно оценила влияние инфляции на экономику США

Фото: Xinhua / Liu Jie / Global Look Press

Министр финансов США Джаннет Йеллен признала, что неверно оценила влияние инфляции на экономику государства. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, Соединенные Штаты столкнулись «с непредвиденными и большими ударами для экономики, которые подстегнули рост цен на энергию и продукты, а также создали проблемы в цепочках поставок». Именно эти факторы отрицательно сказались на экономике США.

«На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас», — заявила Йеллен, комментируя свои собственные высказывания за 2021 год о том, что инфляция представляет собой «малый риск». По подсчетам американского министерства труда, инфляция в стране в марте достигла 40-летнего максимума — 8,5 процента.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Согласно результатам исследования Reuters/Ipsos, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента, в поддержку главы государства высказались только 36 процентов, что на 6 процентов ниже, чем на прошлой неделе. Утверждается, что это самый низкий уровень одобрения за все время пребывания Байдена на посту.

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