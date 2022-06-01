Минфин США признал просчет в оценке влияния инфляции на экономику

Министр финансов Йеллен признала, что неверно оценила влияние инфляции на экономику США

Министр финансов США Джаннет Йеллен признала, что неверно оценила влияние инфляции на экономику государства. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN.

По ее словам, Соединенные Штаты столкнулись «с непредвиденными и большими ударами для экономики, которые подстегнули рост цен на энергию и продукты, а также создали проблемы в цепочках поставок». Именно эти факторы отрицательно сказались на экономике США.

«На то время я это не осознавала в полной степени, но признаю сейчас», — заявила Йеллен, комментируя свои собственные высказывания за 2021 год о том, что инфляция представляет собой «малый риск». По подсчетам американского министерства труда, инфляция в стране в марте достигла 40-летнего максимума — 8,5 процента.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Согласно результатам исследования Reuters/Ipsos, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента, в поддержку главы государства высказались только 36 процентов, что на 6 процентов ниже, чем на прошлой неделе. Утверждается, что это самый низкий уровень одобрения за все время пребывания Байдена на посту.

