Рейтинг Байдена упал до рекордно низких показателей

Reuters/Ipsos: рейтинг одобрения президента США Байдена опустился до рекордных 36%

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters/Ipsos.

Согласно результатам исследования, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента, в поддержку главы государства высказались только 36 процентов, что на 6 процентов ниже, чем на прошлой неделе. Отмечается, что это самый низкий уровень одобрения за все время Байдена на посту.

Ранее профессор Варшавского университета Богдан Шклярский рассказал, что вмешательство США в кризис на Украине с учетом состояния экономики страны и падения рейтингов настигнет Байдена. По его словам, демократы и республиканцы примерно в одинаковой степени поддерживают американскую внешнюю политику, в то время как участие в событиях на Украине не несет для главы США положительного эффекта. Помимо этого, он объяснил, что рейтинг Байдена тянут вниз экономические проблемы, но сам глава США вряд ли сможет переломить данную тенденцию.

