В Польше оценили последствия для Байдена вмешательства США в кризис на Украине

Профессор Шклярский: вмешательство в кризис на Украине негативно повлияет на Байдена

Вмешательство США в кризис на Украине с учетом состояния экономики страны и падения рейтингов настигнет американского президента Джо Байдена. Об этом рассказал профессор Варшавского университета Богдан Шклярский в беседе с порталом Wirtualna Polska.

По его словам, демократы и республиканцы примерно в одинаковой степени поддерживают американскую внешнюю политику, в то время как участие в событиях на Украине не несет для главы США положительного эффекта. Эксперт считает, что, учитывая все слабые стороны нынешнего президентства, каждый доллар, потраченный на Украину, будет рассматриваться как выброшенные на ветер деньги, которые можно было потратить на разрешение проблем внутри страны. «Этот кризис его настигнет», — резюмировал профессор.

Помимо этого, он объяснил, что рейтинг Байдена тянут вниз экономические проблемы, но сам глава США вряд ли сможет переломить данную тенденцию.

Ранее CBS News сообщало, что подавляющее большинство американцев считают положением дел в стране плохим и не верят в скорое улучшение. Согласно данным опроса, 77 процентов опрошенных — почти 8 из 10 избирателей — считают, что дела в США идут «несколько» или «очень» плохо, еще 69 процентов заявили, что ситуация с экономикой в стране «довольно» или «очень» плохая. В свою очередь, 56 процентов не одобряют то, как нынешний президент США ведет себя на посту, одобряют его работу 44 процента респондентов. Опрос также показал, что 57 процентов американцев считают Байдена «отвлеченным», 51 процент — «некомпетентным», 47 процентов назвали президента «вызывающим разногласия».

