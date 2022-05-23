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Большинство американцев посчитали положение дел в США плохим

CBS: 77% американцев заявили, что дела в США при Байдене идут плохо

Фото: Yuki Iwamura / AP

Подавляющее большинство американцев считают, что положение дел в США плохое, и мало верят в скорое улучшение ситуации. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBS News.

Согласно данным исследования, 77 процентов опрошенных — почти 8 из 10 избирателей — считают, что дела в США идут «несколько» или «очень» плохо, еще 69 процентов заявили, что ситуация с экономикой в стране «довольно» или «очень» плохая. В свою очередь, 56 процентов не одобряют то, как нынешний президент США Джо Байден ведет себя на посту, одобряют его работу 44 процента респондентов.

Опрос также показал, что 57 процентов американцев считают Байдена «отвлеченным», 51 процент — «некомпетентным», 47 процентов назвали президента «вызывающим разногласия». «Компетентным» американского лидера считают 45 процентов респондентов, «сосредоточенным» — 40 процентов. Больше половины американцев (65 процентов) придерживаются мнения, что Байден медленно реагирует на возникающие важные вопросы и события (в том числе 37 процентов демократов), с ним не согласны 35 процентов опрошенных американцев.

На просьбу описать свое отношение к происходящему в стране 63 процента респондентов признались, что чувствуют «тревогу» или «беспокойство», 61 процент ответили «разочарование».

На вопрос о намечающихся в ближайшие месяцы перспективах большинство (68 процентов) заявили, что не ждут улучшения ситуации в сфере экономики. Пессимистично настроены 77 процентов опрошенных, говоря о росте стоимости товаров и услуг, 67 процентов респондентов выразили обеспокоенность фондовым рынком, а 67 процентов — своими планами на пенсию. При этом улучшений американцы ждут в сфере занятости и в борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента США Джо Байдена достиг рекордно низких значений. Падение рейтинга произошло в основном за счет демократов: только 73 процента поддерживают американского лидера. Отмечалось, что прежде рейтинг одобрения Байдена среди однопартийцев не опускался ниже 82 процентов.

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Варвара Кошечкина
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