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Рейтинг Байдена в мае опустился до рекордно низких значений

Рейтинг Байдена опустился до 39%, достигнув рекордно низкого значения

Фото: Susan Walsh / AP

Рейтинг президента США Джо Байдена достиг рекордно низких значений, следует из опроса Национального центра изучения общественного мнения (NORC) совместно с The Associated Press, опубликованного на сайте издания.

В ходе исследования выяснилось, что только 39 процентов респондентов положительно оценивают работу Байдена на президентском посту. В целом лишь двое из десяти взрослых американцев считают, что страна движется в верном направлении. Например, месяц назад так считали три гражданина из десяти.

Падение рейтинга произошло в основном за счет демократов: только 73% поддерживают американского лидера. При этом издание отмечает, что прежде рейтинг одобрения Байдена среди однопартийцев не опускался ниже 82%.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что если бы президентские выборы в Штатах проходили сегодня, то бывший президент США Дональд Трамп с уверенностью обошел бы Джо Байдена. По его словам, Трамп довольно сильно обходит Байдена по популярности.

В марте опрос телеканала NBC News показал, что американцы начали терять веру в лидерство США в мире, 53 процента считают ситуацию в стране «началом долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире».

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Варвара Кошечкина
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