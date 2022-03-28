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Американцы начали терять веру в лидерство США в мире

Опрос NBC News: 53% американцев назвали ситуацию в США началом долгосрочного спада

Американцы начали терять веру в лидерство США в мире, 53 процента считают ситуацию в стране «началом долгосрочного спада, при котором США больше не будут занимать лидирующую позицию в мире», свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NBC News.

Респондентам задавали вопрос, считают ли они нынешние события «началом долгосрочного спада» или «трудным периодом». Второй вариант ответа выбрали 44 процента опрошенных.

В декабре 2021 года 48 процентов ожидали спад, в ноябре эта цифра составляла 54 процента. Опрос был проведен с 18 по 22 марта, в нем приняла участие одна тысяча человек.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его президентства, сократившись до 40 процентов.

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Марина Совина
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