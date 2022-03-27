Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его президентства. Об этом говорится в опросе, проведенном телеканалом NBC News.
Как отмечают журналисты, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома среди американцев сократился до 40 процентов.
В начале этого года рейтинг неодобрения работы американского президента составил 54 процента. Позитивно принимаемые Байденом меры оценивали 43 процента респондентов.
При этом в марте 55 процентов респондентов выразили недовольство насчет того, как американский президент исполняет свои обязанности. Одобряли работу Байдена 40 процентов опрошенных.
4 марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно.