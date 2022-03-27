Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения работы Байдена упал до рекордно низкого уровня за время президентства

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня за все время его президентства. Об этом говорится в опросе, проведенном телеканалом NBC News.

Как отмечают журналисты, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома среди американцев сократился до 40 процентов.

В начале этого года рейтинг неодобрения работы американского президента составил 54 процента. Позитивно принимаемые Байденом меры оценивали 43 процента респондентов.

При этом в марте 55 процентов респондентов выразили недовольство насчет того, как американский президент исполняет свои обязанности. Одобряли работу Байдена 40 процентов опрошенных.

4 марта бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рейтинг Байдена завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно.

