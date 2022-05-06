Рейтинг Байдена и Трампа в США сравнили

Американист Дудаков заявил, что рейтинг Трампа оказался выше показателей Байдена

Если бы президентские выборы в США проходили сегодня, то бывший президент США Дональд Трамп с уверенностью обошел бы действующего главу страны Джо Байдена, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил ситуацию с рейтингом Трампа.

Трамп против Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп ответил Байдену на критику своих сторонников из движения Make America Great Again (MAGA). «MAGA спасает Америку. Наша страна движется в ад», — заявил экс-глава Белого дома.

Трамп возвращается в большую политику. Это связано с выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Я думаю, что по их итогам, на которых ожидается победа республиканцев, он объявит о собственном выдвижении в президенты Малек Дудаков политолог-американист

Малек Дудаков напомнил, что рейтинг Трампа был низким, когда он уходил с поста президента. Однако за последние полтора года настроение американцев изменилось.

«За последние полтора года и инфляция рекордная, и топливный кризис, и еще много негативных факторов. Проблемы накрыли США при Байдене. Отношение к Трампу пересматривается, многие уже ностальгируют по временам бывшего президента, которые кажутся относительно спокойными по прошествии времени. Выходит немало опросов, где Трамп довольно сильно обходит Байдена по популярности. Буквально сегодня вышел новый, где экс-глава Белого дома обходит своего преемника уже на 14 процентов», — сообщил политолог.

Если бы выборы прошли в ближайшее время, Трамп довольно уверенно победил бы Байдена Малек Дудаков политолог-американист

Трамп и Россия

В случае возвращения Трампа на пост президента, политика США в отношении России будет меняться, считает Малек Дудаков. Он напомнил, что в свое президентство Трамп старался выступать в роли миротворца.

Отношения России и США сейчас находятся в такой точке, что вряд ли кому-то удастся их улучшить. Но у Трампа будет определенная мотивация Малек Дудаков политолог-американист

«Он свои четыре года пытался выступать в роли миротворца: он пытался помирить Израиль и Арабский мир, пытался помирить Косово, Сербию и Албанию, пытался заключить договор по Северной Корее и многое другое. Если он одержит победу на выборах, то у его команды будет мотивация показать, что они более эффективны, чем Байден», — сказал американист.

При этом Дудаков считает, что нельзя давать стопроцентный прогноз на победу Трампа, потому что до выборов еще остается время. Но главная причина в том, что Байден может не выдвигаться на следующие выборы.

«Тут много неопределенных моментов: будет ли Байден сам выдвигаться или отправит вместо себя кого-нибудь из преемников вроде Камалы Харрис? Может быть, вообще пойдет демократ со стороны, вроде Мишель Обамы», — задался вопросом американист.

Ранее в США допустили участие Трампа в президентских выборах в 2024 году.