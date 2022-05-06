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Трамп ответил Байдену на критику своих сторонников

Трамп заявил, что Байден не должен критиковать его сторонников, которые спасают США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP/ Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп ответил своему преемнику Джо Байдену на критику своих сторонников из движения Make America Great Again (MAGA). Он подчеркнул в интервью Fox News, что действующий лидер не должен негативно высказываться об оппонентах, которые спасают США.

«MAGA спасает Америку. Наша страна движется в ад», — заявил экс-глава Белого дома.

Трамп добавил, что последствиями президентства Байдена стала инфляция, некомпетентный вывод войск из Афганистана и неуважение к Соединенным Штатам во всем мире.

Ранее президент США Джо Байден возложил ответственность за экономический кризис в стране на республиканцев. По словам политика, дефицит рос при Трампе ежегодно, а при новой администрации, наоборот, уменьшается. Он подчеркнул, что «ультра-MAGA повестка» экстремальна и приведет к повышению налогов для многих семей Соединенных Штатов.

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Марина Совина
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