Трамп ответил Байдену на критику своих сторонников

Трамп заявил, что Байден не должен критиковать его сторонников, которые спасают США

Бывший президент США Дональд Трамп ответил своему преемнику Джо Байдену на критику своих сторонников из движения Make America Great Again (MAGA). Он подчеркнул в интервью Fox News, что действующий лидер не должен негативно высказываться об оппонентах, которые спасают США.

«MAGA спасает Америку. Наша страна движется в ад», — заявил экс-глава Белого дома.

Трамп добавил, что последствиями президентства Байдена стала инфляция, некомпетентный вывод войск из Афганистана и неуважение к Соединенным Штатам во всем мире.

Ранее президент США Джо Байден возложил ответственность за экономический кризис в стране на республиканцев. По словам политика, дефицит рос при Трампе ежегодно, а при новой администрации, наоборот, уменьшается. Он подчеркнул, что «ультра-MAGA повестка» экстремальна и приведет к повышению налогов для многих семей Соединенных Штатов.

