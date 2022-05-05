В США допустили участие Трампа в президентских выборах в 2024 году

Американский сенатор Ромни допустил выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году

Американский сенатор-республиканец Митт Ромни допустил, что экс-президент США Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы от Республиканской партии в 2024 году, пишет Daily Mail.

При этом, как отмечает издание, Ромни дважды голосовал за импичмент Трампа.

«Трудно представить обстоятельства, которые подорвали бы поддержку Трампа среди республиканцев. Поэтому, если он захочет выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году, то, я думаю, он добьется успеха», — сказал Ромни.

В апреле Дональд Трамп во время митинга в Северной Каролине допустил возможность участия в президентских выборах 2024 года, однако официального заявления не сделал.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, уже сообщил бывшему главе государства Бараку Обаме о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. В начале возможного второго срока ему будет 82 года.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

