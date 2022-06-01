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Пара россиян получила срок за издевательства и истязания семилетней дочери

В Коломне россияне получили по четыре года колонии за издевательства над дочерью

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Московской области 34-летнего россиянина и его сожительницу приговорили к четырем с половиной и четырем годам соответственно за издевательства и истязания семилетней девочки. Об этом в среду, 1 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

Как установил суд, с апреля 2020 по март 2021 года пара жителей Коломны регулярно различными предметами били ребенка за малейшее непослушание. Девочке не давали игрушки и одежду, начиная с четырех лет заставляли готовить себе еду самостоятельно и если у нее не получалось, то она оставалась голодной. Также ребенка регулярно запирали в шкаф на целый день, откуда она не могла выйти без разрешения.

Об издевательствах над ребенком силовики узнали от неравнодушных граждан. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 117 («Истязания») УК РФ и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

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Владимир Седов
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