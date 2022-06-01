В Госдуме высказались о сроках присоединения Херсонской области и Донбасса к РФ

Лидер ЛДПР Слуцкий допустил присоединение Херсонской области, ДНР и ЛНР к России в июле

Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассчитывает, что Херсонская область, Донецкая и Луганская народные республики могут присоединиться к России уже в июле. Об этом пишет РИА Новости.

«Референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской областей можно провести одновременно, это было бы вполне логично», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, у России хватит ресурсов, чтобы обеспечить включение этих областей в свой состав. «Главное, чтобы это было по желанию самих жителей указанных освобожденных регионов», — добавил Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что жители Донбасса и Запорожской и Херсонской областей Украины сами определят свое будущее. Так он прокомментировал сообщения о возможных референдумах по присоединению этих регионов к России.