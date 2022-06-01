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Поляки обошли украинцев в звании самой русофобской нации мира

Myśl Polska на основании опроса признали Польшу самой русофобской страной мира

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Результат международного опроса, который был проведен изданием Myśl Polska, показал, что Польша стала самой русофобской страной мира. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте польского СМИ.

В их материале говорится, что опрос был проведен в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе. Согласно результатам опроса, поляки смогли обойти украинцев — 87 процентов респондентов высказали негативное отношение к России, «и на основании этого заслужили звание самой русофобской нации в мире».

Инициатором опроса выступил фонд, основанный бывшим генсеком НАТО Андерс Фог Расмуссен. Его организация под названием Alliance of Democracies считается пропагандисткой, поэтому признать ее независимой и неподкупной не представляется возможным.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой счел русофобию на украинской территории недостаточной. Так народный избранник ответил на жалобы в социальных сетях на его унизительные высказывания в адрес россиян, заявив о недостатке русофобии на Украине.

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Виктория Кондратьева
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