Поляки обошли украинцев в звании самой русофобской нации мира

Myśl Polska на основании опроса признали Польшу самой русофобской страной мира

Результат международного опроса, который был проведен изданием Myśl Polska, показал, что Польша стала самой русофобской страной мира. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте польского СМИ.

В их материале говорится, что опрос был проведен в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также в Европе. Согласно результатам опроса, поляки смогли обойти украинцев — 87 процентов респондентов высказали негативное отношение к России, «и на основании этого заслужили звание самой русофобской нации в мире».

Инициатором опроса выступил фонд, основанный бывшим генсеком НАТО Андерс Фог Расмуссен. Его организация под названием Alliance of Democracies считается пропагандисткой, поэтому признать ее независимой и неподкупной не представляется возможным.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой счел русофобию на украинской территории недостаточной. Так народный избранник ответил на жалобы в социальных сетях на его унизительные высказывания в адрес россиян, заявив о недостатке русофобии на Украине.