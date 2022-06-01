ВСУ взорвали цистерну с азотной кислотой в Северодонецке при отступлении

В МО РФ заявили, что отступающие ВСУ взорвали цистерну с азотной кислотой в Северодонецке

Отступающие подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взорвали на территории предприятия «Азот» в Северодонецке цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По его словам, это произошло около 19:00 мск 31 мая. «После подрыва поднялось (на высоту около одного километра) ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное», — сказал представитель Минобороны.

Мизинцев добавил, что украинских военных не остановил тот факт, что в результате этого акта с применением токсичного химического вещества «пострадали ни в чем не повинные мирные жители».

31 мая украинские власти решили приостановить эвакуацию мирного населения из Северодонецка, так как это небезопасно для людей, которых уже вывозят из города. При этом они отметили, что там сложилась «максимально сложная» ситуация для украинской армии.