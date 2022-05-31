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Украинские власти приостановили эвакуацию из Северодонецка

Украинский глава Луганской области Гайдай заявил о приостановке эвакуации из Северодонецка

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Украинские власти решили приостановить эвакуацию мирного населения из Северодонецка. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай, передает РИА Новости.

«Пока временно мы останавливаем эвакуацию, потому что это небезопасно уже для людей, которых мы вывозим», — заявил Гайдай.

Он также отметил, что в Северодонецке сложилась «максимально сложная» ситуация для украинской армии. По его словам, российские военные и силы республик Донбасса продвинулись вглубь города, идут уличные бои.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник заявлял, что украинские военные планируют выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями. Как рассказал дипломат, находящимся в убежище химкомбината «Азот» людям киевские силовики дали команду собирать вещи и готовиться к эвакуации.

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Алевтина Запольская
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