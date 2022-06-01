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69-я параллель

Ямальские консервы отправят в космос

Консервы Салехардского комбината отправят в космос на корабле «Прогресс МС-20»

Фото: Yamalproduct

Рыбные консервы из Ямала, которые производит Салехардский комбинат, отправят в космос на корабле «Прогресс МС-20» в пятницу, 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Российским космонавтам на орбиту доставят сырки, обжаренные в томатном соусе, а также сырки и пыжьян в желе.

«Это говорит о выбранном нами правильном векторе развития предприятия, которое нацелено на выпуск качественной, экологически чистой продукции. В космос полетят абсолютно те же консервы, которые лежат на полках наших магазинов», — цитирует «Ямал Медиа» слова генерального директора Салехардского комбината Владимира Попова.

Грузовой корабль «Прогресс МС-20» отправится в космос 3 июня. Космонавтам на МКС доставят 160 основных рационов питания в 30 контейнерах, а также клубничные, грушевые, черничные и малиновые йогурты, шоколадные батончики Mars и Snickers и другие сладости.

Ракету «Союз-2.1а» вместе с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» уже вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовой площадке на Байконуре. Пуск ракеты будет посвящен Донецкой и Луганской народным республикам — на ее головной обтекатель нанесут флаги республик Донбасса.

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Анастасия Шейкина
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