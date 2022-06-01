140-килограммовая певица показала лицо без макияжа и восхитила фанатов

Американская певица Лиззо показала внешность без макияжа на видео и порадовала фанатов

Американская певица и рэперша Лиззо показала лицо без макияжа и порадовала фанатов. На соответствующее видео в ее соцсетях обратило внимание издание Daily Mail .

На опубликованном ролике знаменитость, вес которой составляет 140 килограммов, позирует в бикини и кофте голубого цвета. При этом на кадре видно, что на лице исполнительницы отсутствует макияж, а волосы распущены и уложены в «пляжные кудри». «Мы живем в дикое время. И я не знаю, как это остановить и что с этим делать. Я постараюсь быть частью позитивных изменений на этой планете. Люди бесценны и заслуживают защиты. Люблю вас», — подписала пост Лиззо.

Публикация певицы набрала более 85 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом артистки. «Какая ты красивая, Лиззо», «Красивая душа — красивая женщина», «Тебе очень идет естественность», «Что за красивый вид, Лиззо», «Ты такая милая без косметики», — высказывались юзеры.

В апреле певица Лиззо отметила свое 34-летие в откровенном наряде. На размещенных в сети кадрах рэперша позирует перед фотографом, сидя при этом в торте. Знаменитость запечатлели в бикини в сетку с атласными перчатками до локтя, браслетами на руках и массивным кольцом из серебра на пальце.

Что делать?



