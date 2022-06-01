Психолог назвал способы перестать конфликтовать с партнером

Психолог Бернштейн: счастливые пары объединяет позитивное восприятие друг друга

Психолог и кандидат наук Джеффри Бернштейн рассказал, как решать проблемы в отношениях, чтобы избежать драмы и сохранить в них гармонию на долгие годы. В статье для Psychology Today он назвал несколько способов, которые помогут перестать конфликтовать с партнером и спокойно решать любые возникшие недопонимания.

Психолог отмечает, что многие люди сталкиваются с проблемами в отношениях: «Кажется, что куда бы мы ни пришли, повсюду мы видим и слышим о несчастных людях, и их несчастье во многом связано с тем, что им чего-то не хватает в интимных отношениях». Драмы в любви, о которых повсеместно говорят в реалити-шоу, социальных сетях и новостях, по словам Бернштейна, как бы программируют людей на то, чтобы сделать и их отношениях драматичными. Однако психолог уверяет, что существуют способы, которые позволят не допустить токсичного развития отношений с партнером и восстановят гармонию в паре.

Первый из них — контроль собственных негативных мыслей о партнере. «Если вы постоянно говорите себе, что ваш партнер ленивый и безответственный, то какие чувства вы будете испытывать к нему? Плохие. Вам будет казаться, что вы связались с безответственным, ленивым человеком», — предупреждает психолог и объясняет, что счастливые пары объединяет позитивное восприятие друг друга.

Для укрепления отношений эксперт советует радовать партнера случайными добрыми поступками каждую неделю. «Старайтесь делать по крайней мере одну приятную вещь или случайный акт доброты для своего партнера каждый день: сделайте ему 10-20-минутный массаж спины. Купите его любимый продукт. Почитайте книгу вслух или послушайте любимую музыку вместе», — рекомендует он. Кроме того, психолог советует остерегаться употребления алкоголя и наркотиков, поскольку в измененном состоянии сознания можно наговорить партнеру множество не самых приятных слов.

Бернштейн также отмечает, что важно проявлять сочувствие и спокойно относиться к разговорам с возлюбленным. «Всякий раз, когда возникает проблема, велика вероятность того, что и вы, и ваш партнер разделяете совместную ответственность за нее. Если вы продолжаете обвинять друг друга, вы оба избегаете ответственности, и чем больше вы обвиняете, тем больше отрицательной энергии и драмы создаете», — заключил он.

До этого психолог рассказала о главных причинах одиночества. По ее словам, неудачи в личной жизни преследуют тех, кто не хочет работать над отношениями или имеет страх близости.

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