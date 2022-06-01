Звезда фильма «Вертикаль» рассказала о сложности сравнения Москвы с Парижем

Актриса Лариса Лужина рассказала, что Москву сложно сравнить с другими мировыми столицами

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Вертикаль» Лариса Лужина рассказала, что сложно сравнивать Москву с другими мировыми столицами, так как каждый город прекрасен. Своим мнением актриса поделилась в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора актрису попросили назвать преимущество российской столицы над Нью-Йорком, Берлином, Лондоном и другими городами. Однако Лужина заявила, что в каждом из них есть свои уникальные и прекрасные черты.

«Каждый город по-своему прекрасен, поэтому я не могу сказать, что там лучше. Сложно сравнивать Нью-Йорк и Москву, Париж с Нью-Йорком, Париж с Москвой. Потому что в каждом городе есть свои уникальные примечательности. Поэтому говорить, что у нас лучше, а что у них лучше — этого я сказать не могу», — объяснила актриса.

Ранее российская певица Анита Цой назвала преимуществом Москвы перед другими мировыми столицами развитую сеть городского транспорта. Она также охарактеризовала российскую столицу как очень чистый и удобный город.